Стали известны самые востребованные профессии 2020 года

16 декабря 201911:39

Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные профессии следующего года.

Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году

Эксперты пришли к выводу, что российский бизнес осознал преимущества узкоспециализированных сотрудников с высокими профессиональными навыками над универсальными специалистами, передает РИА Новости.

В этой связи в 2020 году наибольшим спросом у работодателей будут пользоваться работники сфер онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

Среди массовых профессий, как и ранее, особо будут востребованы водители, повары, курьеры, официанты, продавцы и рабочие, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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