Стали известны самые востребованные профессии 2020 года
Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные профессии следующего года.
Эксперты пришли к выводу, что российский бизнес осознал преимущества узкоспециализированных сотрудников с высокими профессиональными навыками над универсальными специалистами, передает РИА Новости.
В этой связи в 2020 году наибольшим спросом у работодателей будут пользоваться работники сфер онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.
Среди массовых профессий, как и ранее, особо будут востребованы водители, повары, курьеры, официанты, продавцы и рабочие, передает RT.
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