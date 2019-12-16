Стали известны самые востребованные профессии 2020 года

Эксперты пришли к выводу, что российский бизнес осознал преимущества узкоспециализированных сотрудников с высокими профессиональными навыками над универсальными специалистами, передает РИА Новости.

В этой связи в 2020 году наибольшим спросом у работодателей будут пользоваться работники сфер онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

Среди массовых профессий, как и ранее, особо будут востребованы водители, повары, курьеры, официанты, продавцы и рабочие, передает RT.

