Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году

В 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям других массовых профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».

«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%», — говорится в исследовании.

Кроме того, сообщает Ura.ru, прибавку до 12% к зарплате получат представители востребованных профессий IT-сферы.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что кредиты растут гораздо быстрее заработных плат.

«С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66%. За тот же период размер средней начисленной заработной платы вырос только на 53%», - сказала Лазарева.

