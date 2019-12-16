Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году
В 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям других массовых профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».
«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%», — говорится в исследовании.
Кроме того, сообщает Ura.ru, прибавку до 12% к зарплате получат представители востребованных профессий IT-сферы.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что кредиты растут гораздо быстрее заработных плат.
«С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66%. За тот же период размер средней начисленной заработной платы вырос только на 53%», - сказала Лазарева.
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