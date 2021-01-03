Стали известны самые популярные посты 2020 года в Instagram
В Instagram составили рейтинг самых популярных постов за 2020-й год с максимальным количеством лайков, сообщает Billboard.
Лидером оказался футболист Криштиану Роналду. Его пост о смерти легендарного форварда Диего Марадоны, скончавшемся в ноябре прошлого года, пользователи лайкнули 19,7 миллиона раз.
На втором месте по популярности также стал траурный пост на официальной странице актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Он собрал 19,1 миллиона лайков.
Капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, который опубликовал фото в память о Диего Марадоне, занял третью строчку рейтинга, набрав 16,4 миллиона лайков.
В десятке самых популярных постов также оказалась представительница шоу-бизнеса Кайли Дженнер, баскетболист Леброн Джеймс и певица Арина Гранде.
Самое большое число «лайков», по рейтингу Instagram поделили между собой Криштиану Роналду и Кайли Дженнер. Сразу несколько их постов оказались в десятке самых популярных у пользователей соцсети.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что главным словом 2020 года для россиян стал «коронавирус». Его выбрал 61% респондентов.
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