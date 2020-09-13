Стали известны самые популярные автомобили с пробегом у российских водителей

В России на вторичном рынке легковых автомобилей по итогам августа наибольшим спросом у автовладельцев пользовался Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Марка этого автомобиля неизменно лидирует по итогам продаж июля, а также за весь период январь-август 2020 года.

Так, за восемь месяцев этого года из числа автомобилей с пробегом российские водители чаще всего покупали Ford Focus (77,6 тыс. автомобилей), LADA 2114 (76,7 тыс.), Hyundai Solaris (70,1 тыс.), KIA Rio (69,1 тыс.).

По данным агентства, продавцы иномарок впервые после карантинных ограничений повысили цены. По данным Росстата, за год иномарки подорожали почти на 6%, что выше показателей роста инфляции в России.

Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, в каких случаях надо прислушиваться к мнению владельцев при организации техосмотра подержанных автомобилей.

«Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. На сегодняшний день достаточно большое количество автомобилей, которые имеют гарантийный срок до 5 лет - корейский автопром, японские автомобили. Даже европейские авто переходят на гарантийный срок до 4 лет. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.

