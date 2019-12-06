Стали известны приговоры еще трех фигурантов «дела 27 июля»

В Москве огласили приговоры еще трем участникам дела о нападении на росгвардейцев во время митинга 27 июля в столице. Об этом сообщает Интерфакс.

Так, по данным агентства, Руслан Лесных приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Максим Мартинцов – к 2,5 года колонии, Александр Мыльников – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.