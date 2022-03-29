Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
Резкое падение цен на хлеб, вызванное инициативами ретейлеров, привело к росту спроса на этот продукт в России в первой половине марта. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на первого вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.
По его словам, на увеличение спроса на хлеб также повлиял массовый выход сотрудников с дистанционного режима работы, что несколько изменило состав продуктовой корзины россиян, так как основу офисного питания составляет хлеб и хлебобулочные изделия.
Сигал напомнил, что в России спрос на хлеб традиционно значительно увеличивается в период Великого поста.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что крупные производители в России введут мораторий на повышение стоимости хлеба до конца года.
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