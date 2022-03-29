Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России

Резкое падение цен на хлеб, вызванное инициативами ретейлеров, привело к росту спроса на этот продукт в России в первой половине марта. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на первого вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.

По его словам, на увеличение спроса на хлеб также повлиял массовый выход сотрудников с дистанционного режима работы, что несколько изменило состав продуктовой корзины россиян, так как основу офисного питания составляет хлеб и хлебобулочные изделия.