Стали известны причины дефицита инсулина в России

Дефицит инсулина в российских аптеках связан с увеличением спроса на него в нашей стране. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на президента Московской диабетической ассоциации Эльвиру Густову.

По ее словам, такой ажиотаж на инсулин связан с «психологической паникой». При этом, отметила Густова, льготные лекарства в России остались.

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Она добавила, что крупнейшие зарубежные производители препарата Sanofi и Novo Nordisk подтвердили, что будут и дальше работать на российском рынке.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за антироссийских санкций бессмысленно.

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ФОТО: РИА Новости/ Руслан Кривобок
ТЕГИ:АптекиДефицитМедицинаРоссияЛекарства
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