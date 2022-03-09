Стали известны причины дефицита инсулина в России
Дефицит инсулина в российских аптеках связан с увеличением спроса на него в нашей стране. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на президента Московской диабетической ассоциации Эльвиру Густову.
По ее словам, такой ажиотаж на инсулин связан с «психологической паникой». При этом, отметила Густова, льготные лекарства в России остались.
Она добавила, что крупнейшие зарубежные производители препарата Sanofi и Novo Nordisk подтвердили, что будут и дальше работать на российском рынке.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за антироссийских санкций бессмысленно.
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