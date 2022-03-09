Стали известны причины дефицита инсулина в России

Дефицит инсулина в российских аптеках связан с увеличением спроса на него в нашей стране. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на президента Московской диабетической ассоциации Эльвиру Густову.

По ее словам, такой ажиотаж на инсулин связан с «психологической паникой». При этом, отметила Густова, льготные лекарства в России остались.