Стали известны подробности убийства бабушки и трех ее внуков в Ликино-Дулево
Стали известны подробности убийства женщины и троих ее внуков в подмосковном Ликино-Дулево.
Предполагаемым убийцей оказался страдающий психическим расстройством 32-летний кузен погибших детей, сообщает «Пятый канал». Он проживал по этому же адресу.
Родители убитых детей оставили их с бабушкой лишь на время, сообщила телеканалу «360» соседка убитых. По ее словам, взрослые занимались детьми и всегда проводили с ними свое время.
Ранее в подмосковном Ликино-Дулево был задержан подозреваемый в убийстве четырех человек.
Допросить подозреваемого не представилось возможным, так как он находится в неадекватном состоянии.
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