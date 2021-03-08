Стали известны подробности убийства бабушки и трех ее внуков в Ликино-Дулево

Стали известны подробности убийства женщины и троих ее внуков в подмосковном Ликино-Дулево.

Предполагаемым убийцей оказался страдающий психическим расстройством 32-летний кузен погибших детей, сообщает «Пятый канал». Он проживал по этому же адресу.

Родители убитых детей оставили их с бабушкой лишь на время, сообщила телеканалу «360» соседка убитых. По ее словам, взрослые занимались детьми и всегда проводили с ними свое время.

Ранее в подмосковном Ликино-Дулево был задержан подозреваемый в убийстве четырех человек.

Допросить подозреваемого не представилось возможным, так как он находится в неадекватном состоянии.

