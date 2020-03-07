Стали известны подробности о россиянке, предложившей Путину жениться на ней
Жительница города Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, в интервью РИА Новости рассказала о себе.
Выяснилось, что девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет и она актриса местного детского театра. По ее словам, она давно восхищена личностью Путина и готова взять на себя задачи и обязанности первой леди.
«Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — заявила в интервью девушка.
Напомним, что во время визита Путина в Иваново, когда президент общался с местными жителями возле одной из поликлиник, одна из горожанок предложила ему взять ее замуж. Сам Путин пошутил, что Иваново всегда считался городом невест.
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