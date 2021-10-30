Стали известны подробности о планах Facebook на детей в возрасте от 6 лет

Компания Facebook начала расширять свою потребительскую базу ради увеличения прибыли – в зону внимания попала детская аудитория в возрасте от 6 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Facebook изменит название на Meta уже в четверг

Источником данных стала утечка информации из внутреннего блога компании. Корпорация Facebook ведет поиск сотрудников для пересмотра продуктов для детей в возрасте от 6 до 9 и подростков от 10 до 12 лет.

Facebook запланировал проведение исследований пяти групп детей для определения потребностей молодых пользователей.

Команда из нескольких компаний, созданная Facebook, должна создать «безопасный продукт для молодежи».

Ранее стало известно, что котировки акций компании Facebook начали расти на фоне официальной новости о переименовании корпорации. О смене названия компании на Meta рассказал ранее в четверг, 28 октября ее основатель Марк Цукерберг в ходе онлайн-презентации.

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ФОТО: pixabay.com // geralt
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