Акции Facebook выросли на 3% после новости о переименовании

Акции компании Facebook демонстрируют рост на фоне официальной новости о переименовании корпорации.

По данным торгов, в четверг вечером акции компании выросли на 3%.

О смене названия компании на Meta рассказал ранее в четверг, 28 октября ее основатель Марк Цукерберг в ходе онлайн-презентации.

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ФОТО: pxhere.com
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