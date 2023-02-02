Стали известны подробности дела бывшего вице-президента «РЖД» Акулова
Бывшего вице-президента «РЖД» Михаила Акулова обвиняют в хищении на 330 миллионов рублей, сообщает «РЕН ТВ».
Он, действуя через подставную фирму, профинансировал строительство комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Деньги были выделены, но объекты не построили. Действия Акулова следствие расценило как причинение ущерба в особо крупном размере.
Ранее Акулов был арестован. Суд удовлетворил ходатайство следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
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