Стали известны подробности дела бывшего вице-президента «РЖД» Акулова

Он, действуя через подставную фирму, профинансировал строительство комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Деньги были выделены, но объекты не построили. Действия Акулова следствие расценило как причинение ущерба в особо крупном размере.

Ранее Акулов был арестован. Суд удовлетворил ходатайство следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

