Стали известны подробности дела бывшего вице-президента «РЖД» Акулова

Бывшего вице-президента «РЖД» Михаила Акулова обвиняют в хищении на 330 миллионов рублей, сообщает «РЕН ТВ».

Экс-главу центра Хруничева заочно арестовали по делу о хищении почти 400 млн рублей

Он, действуя через подставную фирму, профинансировал строительство комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Деньги были выделены, но объекты не построили. Действия Акулова следствие расценило как причинение ущерба в особо крупном размере.

Ранее Акулов был арестован. Суд удовлетворил ходатайство следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоХищенияРЖД
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