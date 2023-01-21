Экс-главу центра Хруничева заочно арестовали по делу о хищении почти 400 млн рублей

Столичный Савеловский суд заочно арестовал экс-гендиректора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрея Калиновского по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметили в суде, по ходатайству следствия Калиновского заочно арестовали на два месяца «с момента экстрадиции или задержания». Решение вступило в силу 17 января.

По данным СМИ, в 2014-2017 годах Калиновский давал подчиненным распоряжения о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик»: было заключено восемь соглашений о замене якобы устаревших аппаратов на сумму 393,6 млн рублей. Экспертиза показала, что договоры были невыгодными для Центра Хруничева.

По данным правоохранителей, необходимости в замене оборудования у ФГУП не было, кроме того, следствие полагает, что замене подверглись лишь незначительные узлы и оснастка инструмента. В причинении ущерба подозревают Калиновского и неустановленных лиц. Бывшему гендиректору ФГУП грозит до 10 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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