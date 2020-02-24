Стали известны победители полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

По итогам полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО в итоговое состязание вышли 60 управленцев. Большая часть финалистов представляют московский регион. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Из 60 финалистов конкурса «Лидеры России 2020» 48 человек представляют Москву, шестеро – Московскую область. Пройти полуфинал ЦФО смогли по одному участнику из Санкт-Петербурга, а также из Ивановской, Тамбовской, Калужской, Тверской и Рязанской областей.

«Завершился заключительный, восьмой, региональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Приглашения в суперфинал получили 270 участников, среди которых 60 – определены на полуфинале в Центральном федеральном округе. В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций – «Здравоохранения», «Наука» и «Финансы и технологии», по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов», - рассказал Алексей Комиссаров.

Напомним, 22 и 23 февраля 2020 года в Москве проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа. Участие в полуфинале приняли 555 конкурсантов из 19 регионов России и 3 зарубежных стран.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Ранее НСН писала, о том, что глава СПЧ Валерий Фадеев разъяснил значение поправок в Конституцию для перспектив России участникам полуфинала конкурса «Лидеры России», который состоялся в Петербурге 8 февраля.



