Стали известны характеристики главную елки страны из Наро-Фоминска
Новогоднюю ель для Соборной площади Кремля привезут из Наро-Фоминска. Высота дерева – 25 метров, сообщает Mash.
Поиски главной елки страны начали еще летом. Отбор шел почти полгода. Из 50 деревьев, которые выбирала специальная комиссия в 19 лесничествах Подмосковья, лучшей оказалась ель из Наро-Фоминска.
Дереву 96 лет, диаметр ствола — 60 см с раскидистой и пушистой кроной. В ближайшие дни ее отправят на установку.
Напомним, специалисты МЧС рекомендуют приобретать новогодние ели домой в середине декабря, чтобы хвоя к празднику не успела осыпаться. Принеся дерево с мороза домой, ему надо дать два часа адоптироваться к атмосфере и только потом устанавливать и крепко закреплять.
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