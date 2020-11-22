Стали известны характеристики главную елки страны из Наро-Фоминска

Поиски главной елки страны начали еще летом. Отбор шел почти полгода. Из 50 деревьев, которые выбирала специальная комиссия в 19 лесничествах Подмосковья, лучшей оказалась ель из Наро-Фоминска.

Дереву 96 лет, диаметр ствола — 60 см с раскидистой и пушистой кроной. В ближайшие дни ее отправят на установку.

Напомним, специалисты МЧС рекомендуют приобретать новогодние ели домой в середине декабря, чтобы хвоя к празднику не успела осыпаться. Принеся дерево с мороза домой, ему надо дать два часа адоптироваться к атмосфере и только потом устанавливать и крепко закреплять.



