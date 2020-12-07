Стали известны детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским
Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала девочка, рассказал в подробностях об инциденте, сообщает «МК».
Мужчина возвращался домой со своей девушкой, когда услышал два хлопка и крики о помощи. После этого он увидели молодую девушку лет пятнадцати, которая лежала на лавочке и кричала, рядом с ней находился мужчина, который резко ушел в подъезд.
Девочка рассказала ему, что стрелявший — друг ее отца. В это время мужчина вернулся с какой-то женщиной - они оба были сильно пьяны. Они подняли девочку и потащили ее в подъезд.
Инцидент произошел 6 декабря на улице перед домом, где живет 13-летняя школьница вместе с родителями. Накануне они пригласили Ивана К. в гости. Он решил выйти на улицу «подышать воздухом» вместе с дочерью друзей. По словам девочки, мужчина ее домогался. В ответ на отпор достал оружие и выстрелил ей в ногу из травматического пистолета.
В Сеть попало видео стрельбы полицейского в московскую школьницу
На видео снят пьяный сержант полиции. Он шатается и размахивает пистолетом.
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