Стали известны детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским

Девочка рассказала ему, что стрелявший — друг ее отца. В это время мужчина вернулся с какой-то женщиной - они оба были сильно пьяны. Они подняли девочку и потащили ее в подъезд.

Инцидент произошел 6 декабря на улице перед домом, где живет 13-летняя школьница вместе с родителями. Накануне они пригласили Ивана К. в гости. Он решил выйти на улицу «подышать воздухом» вместе с дочерью друзей. По словам девочки, мужчина ее домогался. В ответ на отпор достал оружие и выстрелил ей в ногу из травматического пистолета.

В Сеть попало видео стрельбы полицейского в московскую школьницу

На видео снят пьяный сержант полиции. Он шатается и размахивает пистолетом.

