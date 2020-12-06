В Сеть попало видео стрельбы полицейского в московскую школьницу
Видео, на котором полицейский стреляет в московскую школьницу, опубликовал Telegram-канал Life Shot. Запись взята с камеры видеонаблюдения над подъездом жилого дома на Судостроительной улице в Москве.
На видео снят пьяный сержант полиции. Он шатается и размахивает пистолетом. Мужчина стреляет в воздух, наклоняется к девочке, лежащей на скамейке, а затем стреляет ей в ногу. Полицейский толчется возле нее, а потом уходит.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, жизни девочки, доставленной в больницу, ничто не угрожает. Ее состояние стабильно.
Сотрудника ППС, Ивана К. 33 лет, задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее 6 декабря стало известно, что инцидент произошел на улице перед домом, где живет 13-летняя школьница вместе с родителями. Накануне они пригласили Ивана К. в гости. Он решил выйти на улицу «подышать воздухом» вместе с дочерью друзей. По словам девочки, мужчина ее домогался. В ответ на отпор достал оружие и выстрелил ей в ногу из травматического пистолета, сообщает Lenta.ru.
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