Стали известны даты вывозных рейсов в РФ до 27 июля

Рейсы Баку-Жуковский, Душанбе-Москва, Душанбе-Екатеринбург будут организованы 21 июля. На 22 июля планируются два перелета: Ларнака – Москва и Каир – Москва.

Рейсы Ош-Москва и Бишкек-Новосибирск пройдут 23 июля, 24 июля состоится перелет Сеул-Москва.

25 июля - Ош – Новосибирск и Манила – Владивосток, 26 июля – Ереван - Жуковский и Ереван – Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован рейс Ереван – Калуга.

Россия ввела запрет на международные авиарейсы конце марта на фоне пандемии коронавируса. Летать продолжили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы.



