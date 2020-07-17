Стали известны даты вывозных рейсов в РФ до 27 июля
Минкомсвязь обнародовала даты выездных рейсов в Россию из других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 19 июля состоится перелет Бишкек-Москва, 20 июля – Бишкек-Екатеринбург и Токио – Владивосток.
Рейсы Баку-Жуковский, Душанбе-Москва, Душанбе-Екатеринбург будут организованы 21 июля. На 22 июля планируются два перелета: Ларнака – Москва и Каир – Москва.
Рейсы Ош-Москва и Бишкек-Новосибирск пройдут 23 июля, 24 июля состоится перелет Сеул-Москва.
25 июля - Ош – Новосибирск и Манила – Владивосток, 26 июля – Ереван - Жуковский и Ереван – Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован рейс Ереван – Калуга.
Россия ввела запрет на международные авиарейсы конце марта на фоне пандемии коронавируса. Летать продолжили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы.
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