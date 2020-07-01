Стала известна явка москвичей на голосование о поправках
1 июля 202016:20
Стала известна явка москвичей на голосование о поправках
В столице России на 16:00 (мск) на голосование по поправкам к Конституции РФ явка составила 48,73 процента.
Такие данные передает РИА Новости, ссылаясь на информацию, опубликованную на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru