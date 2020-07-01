В ЦИК призвали уточнять необходимые данные

Зампред ЦИК РФ предложил звонить в избирком и уточнять информацию, а не придумывать то, чего нет.

«Тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает... Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним», - порекомендовал Булаев.

Такая реакция со стороны ЦИК РФ стала ответом на публикацию блогера Алексея Навального в Twitter со скриншотом информации Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», в которой якобы указана явка по отдельным регионам на 15:00 и 18:00. Навальный высказал мысль, что, итоги голосования, таким образом, «определили еще три месяца назад».

Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.

