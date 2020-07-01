В ЦИК призвали уточнять необходимые данные
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев призвал уточнять информацию о ходе голосования в избирательной комиссии и не давать ей собственные объяснения. Свою рекомендацию он объяснил большим объемом информации, которая для кого-то может оказаться непонятной, отмечает ТАСС.
«Все, кто наблюдает за ходом общероссийского голосования, очень внимательно смотрят за тем, что происходит на информационных площадках. И каждую деталь, которую не понимают, начинают интерпретировать по-своему. Я уже сказал про данные из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня», - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в среду.
Зампред ЦИК РФ предложил звонить в избирком и уточнять информацию, а не придумывать то, чего нет.
«Тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает... Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним», - порекомендовал Булаев.
Такая реакция со стороны ЦИК РФ стала ответом на публикацию блогера Алексея Навального в Twitter со скриншотом информации Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», в которой якобы указана явка по отдельным регионам на 15:00 и 18:00. Навальный высказал мысль, что, итоги голосования, таким образом, «определили еще три месяца назад».
Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.
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