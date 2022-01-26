Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян
Самым популярным туристическим направлением среди российских туристов остается Турция. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он отметил, что «70% общего выезда» приходится на Турцию.
В беседе с «Радио 1», Барзыкин также подчеркнул, что в топе у россиян остаются и такие направления, как Египет, Арабские Эмираты и страны Средиземноморья.
Ранее Барзыкин заявил, что отдых на российских курортах в 2022 году может в среднем подорожать на 10%. При этом, самое большое подорожание затронет премиум-сегмент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян
- В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак
- Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»
- Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев
- Меньшиков объяснил отстранение Долина от спектакля за неделю до премьеры
- СМИ: США обсуждают размещение «тысяч» солдат в странах НАТО в Восточной Европе
- Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского
- Для регионов России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на COVID-19
- Шерман зявила, что Россия применит силу до середины февраля
- Германия признала зависимость от российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru