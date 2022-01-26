Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян

Самым популярным туристическим направлением среди российских туристов остается Турция. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Привитые «Спутником V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

Он отметил, что «70% общего выезда» приходится на Турцию.

В беседе с «Радио 1», Барзыкин также подчеркнул, что в топе у россиян остаются и такие направления, как Египет, Арабские Эмираты и страны Средиземноморья.

Ранее Барзыкин заявил, что отдых на российских курортах в 2022 году может в среднем подорожать на 10%. При этом, самое большое подорожание затронет премиум-сегмент.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТурцияОтдых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры