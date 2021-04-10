Стала известна причина смерти Джорджа Флойда по версии эксперта

Судмедэксперт Эндрю Бейкер назвал удушение причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским в мае прошлого года в США. Об этом эксперт сообщил в суде в пятницу, 9 апреля, передает телеканал CBS.

Газзаев поддержал позицию Карасева по Black Lives Matter

Сдерживание и компрессия шеи привели к сердечно-легочной остановке у Флойда, когда его пытались задержать полицейские, пишет Газета.ru.

Также эксперт отметил, что у Флойда была зафиксирована артериосклеротическая и гипертоническая болезни сердца и интоксикация фентанилом. По данным судмедэксперта, мужчина употребил метамфетамин незадолго до смерти. Он считает, что причиной гибели стало тяжелое сердечное заболевание. А действия полицейского, надавившего коленом на шею Флойда, оказалось больше, чем мог вынести задержанный, страдающий сердечными заболеваниями.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло и не реагировал на крики мужчины. После этого Флойд умер в больнице, а в США начались массовые беспорядки. Городской совет американского Миннеаполиса выплатил 27 млн долларов в качестве компенсации родственникам погибшего.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Густаво Вальенте
ТЕГИ:СмертьЭкспертыСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры