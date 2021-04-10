Стала известна причина смерти Джорджа Флойда по версии эксперта
Судмедэксперт Эндрю Бейкер назвал удушение причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским в мае прошлого года в США. Об этом эксперт сообщил в суде в пятницу, 9 апреля, передает телеканал CBS.
Сдерживание и компрессия шеи привели к сердечно-легочной остановке у Флойда, когда его пытались задержать полицейские, пишет Газета.ru.
Также эксперт отметил, что у Флойда была зафиксирована артериосклеротическая и гипертоническая болезни сердца и интоксикация фентанилом. По данным судмедэксперта, мужчина употребил метамфетамин незадолго до смерти. Он считает, что причиной гибели стало тяжелое сердечное заболевание. А действия полицейского, надавившего коленом на шею Флойда, оказалось больше, чем мог вынести задержанный, страдающий сердечными заболеваниями.
Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло и не реагировал на крики мужчины. После этого Флойд умер в больнице, а в США начались массовые беспорядки. Городской совет американского Миннеаполиса выплатил 27 млн долларов в качестве компенсации родственникам погибшего.
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