Стала известна победительница конкурса «Миссис Москва-2023»
В фольклорном центре «Москва» прошел 25-й финал ежегодного конкурса красоты среди мам. В нем приняли участие 25 жительниц столицы, сообщает журнал Voice.
Обладательницей титула «Миссис Москва-2023» стала Анастасия Милеева, мама двух девочек - 8-летней Софии и 5-летней Анны Марии. Она призналась, что это был первый конкурс красоты в ее жизни. Милеева занимается ресторанным бизнесом и проектами, связанными с fashion-индустрией.
Среди участниц конкурса были учительницы, стюардессы, врачи, бизнес-леди, психологи, телеведущие. Организаторы признались, что среди участниц была многодетная мама шестерых детей.
Анастасия же в своей речи призналась, что в минуты, когда она эмоциональна выжата и чувствует себя уставшей, она просто уединяется наедине с собой. Быть современной женщиной в ее понимании - это не всегда просто, но всегда большое счастье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru