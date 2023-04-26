Стала известна победительница конкурса «Миссис Москва-2023»

Обладательницей титула «Миссис Москва-2023» стала Анастасия Милеева, мама двух девочек - 8-летней Софии и 5-летней Анны Марии. Она призналась, что это был первый конкурс красоты в ее жизни. Милеева занимается ресторанным бизнесом и проектами, связанными с fashion-индустрией.

Среди участниц конкурса были учительницы, стюардессы, врачи, бизнес-леди, психологи, телеведущие. Организаторы признались, что среди участниц была многодетная мама шестерых детей.

Анастасия же в своей речи призналась, что в минуты, когда она эмоциональна выжата и чувствует себя уставшей, она просто уединяется наедине с собой. Быть современной женщиной в ее понимании - это не всегда просто, но всегда большое счастье.



