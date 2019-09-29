Стала известна критичная громкость для человека в наушниках

Громкость не выше критичной отметки в 80 дБ и ношение наушников не более трех часов в день – такие правила для сохранения здоровья слухового аппарата назвал специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» ФМБА России, врач-сурдолог, оториноларинголог Антон Мачалов в интервью ТАСС.

«Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости"», - отметил эксперт.

Также Мачалов рекомендовал избегать длительного воздействия громких звуков на органы слуха и проверять их состояние раз в год, если есть жалобы.

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