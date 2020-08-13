Певица Валентина Легкоступова находится в коме
Певица Валентина Легкоступова находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Появившаяся в СМИ информация о том, что у нее проломлена голова, не соответствует действительности е. Как написала на своей странице в Instagramочь артистки Анетта Бриль, «у нее не было проломленной головы и ссадин на лице!».
При этом она заметила, что мама никогда не испытывала проблем с алкоголем и наркотиками.
Анетта Бриль добавила, что никого не обвиняет в произошедшем, предоставляя следователям разобраться в трагедии и искать виноватых.
Как пишет телеканал 360°, Валентина Легкоступова получила травму головы из-за того, что упала в ванной. Эту версию следствие считает основной в деле певицы.
Сегодня стало известно, что состояние перенесшего инсульт Михаила Ефремова медики оценивают как «средней тяжести».
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.
«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал Шахназаров.
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