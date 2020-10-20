Стал известен состав комиссии Совбеза РФ по защите от новых инфекций

Стали известны члены новой межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии и назначил её председателем зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева.

Заместителями Медведева стали вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко. В состав комиссии также вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Кроме того, к комиссии по защите от новых инфекций присоединились мэр Москвы Сергей Собянин, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Также в составе новой комиссии первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов, замминистра МЧС Павел Барышев, замминистра обороны Тимур Иванов, заместитель генпрокурора России Александр Буксман, замглавы Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев и руководитель контрольного управления президента России Дмитрий Шальков.

Председатель межведомственной комиссии Медведев провёл во вторник первое заседание комитета, где обсуждались вопросы создания в стране системы защиты от инфекций и создание в рамках комиссии экспертной группы по научно-технологическим вопросам.

Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций была создана 12 октября. Комиссия призвана оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы их возникновения, проводить оценку состояния коллективного иммунитета россиян, организовывать научные исследования для борьбы с заболеваниями и создания необходимых препаратов.

