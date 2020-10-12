Путин назначил Медведева главой комиссии по защите от новых инфекций
Комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций появится в России, ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В тексте документа говорится об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Комиссия призвана оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы их возникновения, проводить оценку состояния коллективного иммунитета россиян. Также в тексте указа упоминается организация научных исследований для борьбы с заболеваниями и создания необходимых препаратов.
Этим же указом был утверждён состав комиссии. Известно, что её возглавит Медведев. Также в состав комиссии войдут министры здравоохранения, науки и высшего образования, промышленности и торговли. Кроме того, членами комиссии станут заместитель министра обороны и президент Российской академии наук.
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