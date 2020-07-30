Стал известен результат первого теста Сафронова на COVID-19
Первый тест на COVID-19, который сдал находящийся в СИЗО «Лефортово» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, показал отрицательный результат. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. По её словам, результаты второго будут известны через два дня, отмечает РИА ФАН.
Литвинович подчеркнула, то Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирусную инфекцию. Его поместили в карантинную камеру 27 июля.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет, пишет Ura.ru.
Павлов отметил, что соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля, отмечает RT.
Напомним, Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
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