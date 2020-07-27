Сафронова в изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

По словам Меркачевой, Сафронова перевели в отдельную камеру.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.

