Сафронова в изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова изолировали в московском СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

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По словам Меркачевой, Сафронова перевели в отдельную камеру.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусИван Сафронов
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