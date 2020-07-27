Сафронова в изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова изолировали в московском СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.
По словам Меркачевой, Сафронова перевели в отдельную камеру.
Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Половина месячной нормы дождей выпала в Москве за несколько часов. Видео
- Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов
- Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
- Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru