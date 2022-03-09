Стал известен размер выплат на детей от 8 до 16 лет
Семьи с детьми от 8 до 16 лет и низкими доходами могут получить новое пособие в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума ребенка. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее президент Владимир Путин предложил установить такие выплаты с 1 апреля, пишут Известия. Глава государства напомнил, что беременные женщины, семьи с невысокими доходами с детьми до 7 лет и родители, в одиночку воспитывающие детей 8-16 лет, уже получают пособия.
«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 тыс. до 12 тыс. рублей», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Пособие могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, пишет Ura.ru. Для назначения выплаты родителям следует подать заявление через портал «Госуслуги».
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