Стал известен размер выплат на детей от 8 до 16 лет

Ранее президент Владимир Путин предложил установить такие выплаты с 1 апреля, пишут Известия. Глава государства напомнил, что беременные женщины, семьи с невысокими доходами с детьми до 7 лет и родители, в одиночку воспитывающие детей 8-16 лет, уже получают пособия.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 тыс. до 12 тыс. рублей», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Пособие могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, пишет Ura.ru. Для назначения выплаты родителям следует подать заявление через портал «Госуслуги».

