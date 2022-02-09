Стал известен продукт, за один раз снижающий уровень холестерина

Семена пажитника помогают значительно снизить уровень холестерина. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.

Ученые обнаружили этот эффект в пяти научных работах и выяснили, что семена пажитника на 15-33% снижают холестерин. При этом, по результатам одного исследования выяснилось, что листья этого растения на 9% сокращают уровень холестерина после однократного применения.

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Исследователи утверждают, что положительный эффект от потребления семян этого растения связан с высоким содержанием клетчатки в нем, так как в растворимом состоянии, поглощая воду, она может сократить всасывание холестерина в кровь.

Пажитник - однолетнее бобовое растение, выращивающееся в Северной Африке, Западной Азии и на юге Европы.

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ФОТО: pxhere.com
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