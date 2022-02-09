Стал известен продукт, за один раз снижающий уровень холестерина

Исследователи утверждают, что положительный эффект от потребления семян этого растения связан с высоким содержанием клетчатки в нем, так как в растворимом состоянии, поглощая воду, она может сократить всасывание холестерина в кровь.

Пажитник - однолетнее бобовое растение, выращивающееся в Северной Африке, Западной Азии и на юге Европы.