Стал известен продукт, за один раз снижающий уровень холестерина
Семена пажитника помогают значительно снизить уровень холестерина. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.
Ученые обнаружили этот эффект в пяти научных работах и выяснили, что семена пажитника на 15-33% снижают холестерин. При этом, по результатам одного исследования выяснилось, что листья этого растения на 9% сокращают уровень холестерина после однократного применения.
Исследователи утверждают, что положительный эффект от потребления семян этого растения связан с высоким содержанием клетчатки в нем, так как в растворимом состоянии, поглощая воду, она может сократить всасывание холестерина в кровь.
Пажитник - однолетнее бобовое растение, выращивающееся в Северной Африке, Западной Азии и на юге Европы.
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