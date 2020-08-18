Стал известен настоящий диагноз Ефремова
У актера Михаила Ефремова не было инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на данные, содержащиеся в выписном эпикризе артиста.
Согласно ему, основной диагноз артиста — «повторные транзиторные ишемические атаки». В разделе «динамика состояние» отмечено, что «очаговой неврологической симптоматики нет». Кроме того, по данным источника, у артиста имеются и другие заболевания, однако их не стали раскрывать, ссылаясь на врачебную тайну.
Напомним, на прошлой неделе актер стало плохо по дороге в Пресненский суд - там должно было пройти очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Оттуда его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу, отмечает Ura.ru. В минувшие выходные Ефремова отпустили из больницы. Сегодня артист явился на очередное заседание, которое состоялось 18 августа.
В его ходе старший сын погибшего курьера Сергея Захарова Виталий официально заявил свой иск по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в гибели Захарова в ДТП, на 6,5 миллиона рублей.
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