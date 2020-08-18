Стал известен настоящий диагноз Ефремова

У актера Михаила Ефремова не было инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на данные, содержащиеся в выписном эпикризе артиста.

Согласно ему, основной диагноз артиста — «повторные транзиторные ишемические атаки». В разделе «динамика состояние» отмечено, что «очаговой неврологической симптоматики нет». Кроме того, по данным источника, у артиста имеются и другие заболевания, однако их не стали раскрывать, ссылаясь на врачебную тайну.