Стал известен настоящий диагноз Ефремова

У актера Михаила Ефремова не было инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на данные, содержащиеся в выписном эпикризе артиста.

Согласно ему, основной диагноз артиста — «повторные транзиторные ишемические атаки». В разделе «динамика состояние» отмечено, что «очаговой неврологической симптоматики нет». Кроме того, по данным источника, у артиста имеются и другие заболевания, однако их не стали раскрывать, ссылаясь на врачебную тайну.

Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа

Напомним, на прошлой неделе актер стало плохо по дороге в Пресненский суд - там должно было пройти очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Оттуда его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу, отмечает Ura.ru. В минувшие выходные Ефремова отпустили из больницы. Сегодня артист явился на очередное заседание, которое состоялось 18 августа.

В его ходе старший сын погибшего курьера Сергея Захарова Виталий официально заявил свой иск по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в гибели Захарова в ДТП, на 6,5 миллиона рублей.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СудСмертьДТПБолезньМихаил Ефремов
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