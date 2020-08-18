Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа

Очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова в Пресненском суде столицы состоится в среду, 19 августа. Об этом сообщает РИА Новости, подчеркивая, что его начало запланировано на 10:00.

Источник отмечает, что заседание отложили по просьбе защиты Михаила Ефремова. В этот вторник, 18 августа, гособвинение закончило представление доказательств, адвокат актера Эльман Пашаев попросил дать стороне защиты время для того, чтобы подготовиться к представлению доказательств, допросу артиста и свидетелей.

Напомним, по версии следствия 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой»". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии, подчеркивает РИА ФАН.