Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа
Очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова в Пресненском суде столицы состоится в среду, 19 августа. Об этом сообщает РИА Новости, подчеркивая, что его начало запланировано на 10:00.
Источник отмечает, что заседание отложили по просьбе защиты Михаила Ефремова. В этот вторник, 18 августа, гособвинение закончило представление доказательств, адвокат актера Эльман Пашаев попросил дать стороне защиты время для того, чтобы подготовиться к представлению доказательств, допросу артиста и свидетелей.
Напомним, по версии следствия 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой»". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии, подчеркивает РИА ФАН.
Между тем, сын Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым, просит суд о максимально жестком наказании для актера. Как пишет ТАСС, об этом он заявил в ходе допроса в Пресненском суде. При этом, сын Захарова добавил, что артист до сих пор мне не выразил соболезнований.
«Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало», - цитирует RT Валерия Захарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru