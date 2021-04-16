Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Плановые отключения горячей воды в Москве стартуют 11 мая. Об этом главы города сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, говорится на портале мэра столицы.

По словам чиновника, ежегодное отключение горячей воды проводится в Москве после окончания отопительного сезона для подготовки к новому. Это необходимая мера, которая позволяет определить ненадежные участки тепловых сетей и принять своевременные меры.

Бирюков также отметил, что все профилактические работы планируется завершить до 1 сентября. Раньше воду в Москве отключали на 20 дней и более, теперь же максимальный срок сокращен до 10 дней.

Ранее Петр Бирюков отметил, что отопительный сезон в российской столице будет завершён в мае, как только средняя температура воздуха продержится на уровне +8 °C на протяжении не менее пяти суток.

