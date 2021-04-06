Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

Отопительный сезон в российской столице будет завершён в мае, как только позволят погодные условия. Такие сроки обозначил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Он напомнил, что именно в последний месяц весны, традиционно, отключают батареи в домах, социальных учреждениях и других объектах. Делается это после того, как на протяжении не менее пяти суток установится средняя температура воздуха выше +8 °C, уточнил Бирюков в интервью «Российской газете».

Заммэра отметил успешной прохождение столицей зимнего сезона, несмотря на определённые трудности. На этот раз, по словам Бирюкова, она была по-настоящему московской, особенно по сравнению с прошлой. Прирост снега составил 182 сантиметра.

Кроме того, по его словам, все системы жизнеобеспечения мегаполиса сдали экзамен на прочность во время аномальных морозов. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Северо-Восточном округе, ниже - 31 °C.

