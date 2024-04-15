Московские предприятия химической промышленности нарастили объемы производства и успешно закрывают растущие потребности рынка. О достижениях отрасли рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Всесторонняя поддержка города, а также удобная инфраструктура и доступ к развитым рынкам сбыта способствуют устойчивому росту отрасли. Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объемы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей», - отметил он.

По его словам, в городе сегодня работает более 260 заводов. Так, за 2023 год в Москве в четыре раза вырос объем производства полиэтилена и на 15% – изготовление лакокрасочных материалов.

А столичный производитель ТД «Полимир» увеличил выпуск упаковочных материалов из полиэтилена на 40% благодаря расширению и новому оборудованию. Генеральный директор компании Станислав Булгаков добавил, что предприятию также удалось запустить собственное производство форм из фольги.

Другая столичная компания «Экопарковка.ру» по итогам первого квартала увеличила производство газонной решетки в 2,5 раза. Такая продукция применяется при сооружении экологичных парковок, парковых и пешеходных дорожек.

