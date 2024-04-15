Московские предприятия химической промышленности нарастили объемы производства
Московские предприятия химической промышленности нарастили объемы производства и успешно закрывают растущие потребности рынка. О достижениях отрасли рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Всесторонняя поддержка города, а также удобная инфраструктура и доступ к развитым рынкам сбыта способствуют устойчивому росту отрасли. Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объемы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей», - отметил он.
По его словам, в городе сегодня работает более 260 заводов. Так, за 2023 год в Москве в четыре раза вырос объем производства полиэтилена и на 15% – изготовление лакокрасочных материалов.
А столичный производитель ТД «Полимир» увеличил выпуск упаковочных материалов из полиэтилена на 40% благодаря расширению и новому оборудованию. Генеральный директор компании Станислав Булгаков добавил, что предприятию также удалось запустить собственное производство форм из фольги.
Другая столичная компания «Экопарковка.ру» по итогам первого квартала увеличила производство газонной решетки в 2,5 раза. Такая продукция применяется при сооружении экологичных парковок, парковых и пешеходных дорожек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке нелегалов
- В Казахстане более 111 тысяч человек эвакуировали из-за паводков
- Подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске
- Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 646 сантиметров
- В Турции после аварии на фуникулере арестовали пять человек
- «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России в четвертый уикенд подряд
- «Парад лицемерия»: Небензя оценил выступления Запада по атаке Ирана на Израиль
- В Краснодарском крае перехватили украинский беспилотник
- Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении
- Под Томском затопило почти 140 домов из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru