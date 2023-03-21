Стабилизировалось расписание аэропорта Сочи после задержек из-за непогоды

Расписание аэропорта Сочи, где была серьезная задержка рейсов по погодным условиям, полностью стабилизировано, сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из-за метеоусловий

В настоящий момент задержанными остаются только четыре рейса на вылет. Однако, если ранее у задержанных рейсов не было точных дат и времени вылета, то теперь все авиарейсы уже стоят в расписании.

Ранее пассажиры почти 40 рейсов задержались в аэропорту Сочи. Вылеты отменили из-за тумана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры