Стабилизировалось расписание аэропорта Сочи после задержек из-за непогоды
21 марта 202302:03
Расписание аэропорта Сочи, где была серьезная задержка рейсов по погодным условиям, полностью стабилизировано, сообщает ТАСС.
В настоящий момент задержанными остаются только четыре рейса на вылет. Однако, если ранее у задержанных рейсов не было точных дат и времени вылета, то теперь все авиарейсы уже стоят в расписании.
Ранее пассажиры почти 40 рейсов задержались в аэропорту Сочи. Вылеты отменили из-за тумана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru