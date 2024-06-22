США закроют визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке
Власти США сообщили российским дипломатам о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня... американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — отметил посол.
США не разъяснили причин такого решения, в свою очередь, российская сторона пока не анонсировала возможные ответные меры. В то же время Антонов заверил, что посольство РФ сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
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