США закроют визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня... американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — отметил посол.

США не разъяснили причин такого решения, в свою очередь, российская сторона пока не анонсировала возможные ответные меры. В то же время Антонов заверил, что посольство РФ сделает все возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.

