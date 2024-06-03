СМИ: В России упали доходы визовых центров
По итогам 2023 года выручка четырех из пяти визовых центров в России упала, передает РБК.
Речь идет о компаниях VMS (работает с посольством Италии), BLS International (Испания), VisaMetric (Германия), TLScontact (Великобритания и Швейцария).
По данным РБК, только у одного визового центра VFS Global, который обслуживает посольства 20 стран, в том числе Венгрии и Франции, выручка выросла.
В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, чаще всего в этом отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия, говорится в опубликованной Еврокомиссией статистике, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru