США выдали россиянам почти 13 тысяч грин-карт в 2023 году
Россияне получили в 2023 году почти 13 тысяч грин-карт (аналогов вида на жительство в США), говорится в обзоре компании Second Wind.
Отмечается, что в прошлом году был побит рекорд 2016 года, когда число выданных документов приблизилось к 10 тысячам.
Из доклада следует, что также удалось увеличить число полученных грин-карт гражданам Казахстана, а гражданам Украины в 2023 году выдали меньше таких документов (11,7 тысяч).
Грин-карта США – это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус резидента США. Она дает право на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки сроком на 10 лет с правом продления. Грин-карта аннулируется, если владелец выезжает из страны более чем на шесть месяцев.
Получить такой документ сегодня можно через воссоединение с семьей или через специальную лотерею. Также поможет в этом вопросе заключение рабочего контракта с американской компанией и брак с гражданином США. Другие варианты: предоставление политического убежища и инвестиции в страну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО
- США выдали россиянам почти 13 тысяч грин-карт в 2023 году
- VK запускает оплачиваемую стажировку для школьников
- «Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»
- Кремль не видит опасности для отдыхающих на Кубани туристов из-за обстрелов ВСУ
- Минфин Украины: Киев получил свыше $85 млрд внешней помощи с 2022 года
- СМИ: Рейс из Петербурга в Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
- ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии
- Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
- «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru