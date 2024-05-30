США выдали россиянам почти 13 тысяч грин-карт в 2023 году

Из доклада следует, что также удалось увеличить число полученных грин-карт гражданам Казахстана, а гражданам Украины в 2023 году выдали меньше таких документов (11,7 тысяч).

Грин-карта США – это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус резидента США. Она дает право на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки сроком на 10 лет с правом продления. Грин-карта аннулируется, если владелец выезжает из страны более чем на шесть месяцев.

Получить такой документ сегодня можно через воссоединение с семьей или через специальную лотерею. Также поможет в этом вопросе заключение рабочего контракта с американской компанией и брак с гражданином США. Другие варианты: предоставление политического убежища и инвестиции в страну, передает «Радиоточка НСН».

