США выдали россиянам почти 13 тысяч грин-карт в 2023 году

Россияне получили в 2023 году почти 13 тысяч грин-карт (аналогов вида на жительство в США), говорится в обзоре компании Second Wind.

Отмечается, что в прошлом году был побит рекорд 2016 года, когда число выданных документов приблизилось к 10 тысячам.

Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия

Из доклада следует, что также удалось увеличить число полученных грин-карт гражданам Казахстана, а гражданам Украины в 2023 году выдали меньше таких документов (11,7 тысяч).

Грин-карта США – это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус резидента США. Она дает право на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки сроком на 10 лет с правом продления. Грин-карта аннулируется, если владелец выезжает из страны более чем на шесть месяцев.

Получить такой документ сегодня можно через воссоединение с семьей или через специальную лотерею. Также поможет в этом вопросе заключение рабочего контракта с американской компанией и брак с гражданином США. Другие варианты: предоставление политического убежища и инвестиции в страну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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