США сняли санкции с экс-руководителя «Совкомбанка» Бродского
Российского предпринимателя, экс-руководителя «Совкомбанка» Илью Бродского исключили из санкционного списка Минфина США. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
В Управлении по контролю за иностранными активами отметили, что Бродский был исключен из санкционного списка SDN. С попавшими в него лицами гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.
Причину отмены санкций против Бродского в ведомстве не уточнили.
Ранее американские власти расширили список экспортного контроля, добавив в него 64 компании из России, 42 организации из Китая, а также 11 иранских фирм и восемь юрлиц из Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru