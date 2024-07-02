США приостановили исследования нового метода лечения рака в РФ

Как отметил ученый, решение американской стороны в целом никак не сказалось на пациентах: в исследования входил очень ограниченный круг людей. По словам Каприна, происходящее дало мощный импульс российской фундаментальной науке, пишет «Свободная пресса».

Академик подчеркнул, что в РФ ведется серьезная работа над созданием отечественных препаратов, в этом направлении уже многое сделано.

«Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что... нужно создавать свое. Ведь каждую секунду ситуация может измениться», — считает Каприн.

