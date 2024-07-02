США приостановили исследования нового метода лечения рака в РФ
США по своей инициативе остановили исследования новой терапии рака в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.
Как отметил ученый, решение американской стороны в целом никак не сказалось на пациентах: в исследования входил очень ограниченный круг людей. По словам Каприна, происходящее дало мощный импульс российской фундаментальной науке, пишет «Свободная пресса».
Академик подчеркнул, что в РФ ведется серьезная работа над созданием отечественных препаратов, в этом направлении уже многое сделано.
«Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что... нужно создавать свое. Ведь каждую секунду ситуация может измениться», — считает Каприн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru