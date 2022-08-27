США попросили освободить осужденного в России экс-дипломата Фогеля
Государственный департамент США попросил российские власти освободить бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на родных и адвоката экс-дипломата.
По данным телеканала, защитники полагают, что запрос об освобождении 61-летнего Фогеля был сделан «на основании возраста и физического здоровья». Госдеп не привел деталей.
«Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США. Госдепартамент продолжает изучать обстоятельства задержания американских граждан за рубежом, в том числе в России, на предмет того, не являются ли эти задержания незаконными», — заявил CNN представитель внешнеполитического ведомства.
Как отмечали родные Фогеля, мужчина страдает от хронических болей в спине, и наркотические вещества были нужны ему по медицинским причинам.
В августе прошлого года Фогеля вместе с супругой задержали в аэропорту «Шереметьево» с марихуаной и гашишным маслом в багаже. МВД РФ предположило, что сотрудник посольства мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки в РФ запрещенных веществ. Фогеля обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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