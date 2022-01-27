В России арестован эк-сотрудник посольства США
Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель арестован по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.
По данным следствия, летом прошлого года Фогель с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка. Таможенники в Шереметьево с помощью служебных собак нашли у него спрятанные марихуану и гашишное масло.
В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело. Химкинский горсуд заключил Фогеля под стражу, так как следствие опасалось, что он может скрыться на территории посольства.
Несколько дней назад Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Им рекомендовано уехать из Украины, не посещая при этом Россию.
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