США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе
Вашингтон рассчитывает подписать с Киевом сделку об использовании полезных ископаемых на следующей неделе. Об этом заявил в эфире телеканала CNN cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По его словам, это соглашение в значительной степени направленно на возмещение всего, что США сделали для украинского народа. «Я ожидаю, что сделка будет подписана на неделе», - сказал он.
Сегодня, 23 февраля, советник министра обороны Украины Александр Кубраков в интервью японскому телеканалу NHK отметил, что соглашение с США о добыче редкоземельных металлов может стать для Украины возможностью приобрести стратегического партнера. В свою очередь, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подписание сделки между Киевом и Вашингтоном по разработке полезных ископаемых — лишь вопрос времени.
Ранее появились данные о том, что США подготовили новый, более жесткий проект соглашения с Украиной. Согласно информации The New York Times, документ предусматривает, что Украина будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также средства от использования портов и инфраструктуры в специальный фонд, находящийся под полным контролем американской стороны. Киев должен будет осуществлять взносы до тех пор, пока объем фонда не достигнет $500 миллиардов.
В начале февраля Трамп предложил Украине обмен: предоставление Соединенными Штатами помощи в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины, стоимость которых оценивается в $500 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru