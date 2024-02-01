«США, Италия, Франция»: Названы страны с самыми дорогими разводами
В США развод стоит порядка 20 тысяч долларов, однако там распадается 53% семей, заявил Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал о стоимости разводов в разных странах мира.
«Самый дорогой развод (около 15-20 тысяч долларов) в США. Примечательно, что там распадается примерно 53% браков. В Италии интересная ситуация: разводы длятся до семи лет, если вообще удается добиться развода, потому что, если брак был церковным (примерно 95% всех браков в Италии), то на развод нужно разрешение Ватикана, а он часто отказывает. В Италии развод стоит около шести тысяч евро, во Франции - от трех до пяти тысяч евро. В эти суммы в основном входят затраты на адвокатов, не пошлина и не штраф», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru