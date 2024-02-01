«США, Италия, Франция»: Названы страны с самыми дорогими разводами

«Самый дорогой развод (около 15-20 тысяч долларов) в США. Примечательно, что там распадается примерно 53% браков. В Италии интересная ситуация: разводы длятся до семи лет, если вообще удается добиться развода, потому что, если брак был церковным (примерно 95% всех браков в Италии), то на развод нужно разрешение Ватикана, а он часто отказывает. В Италии развод стоит около шести тысяч евро, во Франции - от трех до пяти тысяч евро. В эти суммы в основном входят затраты на адвокатов, не пошлина и не штраф», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

