США и Великобритания ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии». Заявление главы Госдепартамента опубликовано на сайте дипведомства.
В Госдепе отметили, что ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников сектора юстиции, руководителей силовых органов и рядовых сотрудников, которые задерживали участников акций. Также санкции введены в отношении прокуроров, работников вузов и судей, выносивших обвинительные приговоры против протестующих.
Блинкен отметил, что Белоруссия не перестают оказывать давление на журналистов, активистов и мирных демонстрантов. Он напомнил, что 18 фервраля суд в Белоруссии приговорил к двум годам колонии журналисток польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову, которые вели трансляцию митингов в Минске.
Власти Великобритании также ввели санкции в отношении 27 человек в Белоруссии, включая чиновников, силовиков и сотрудников государственных СМИ. Их активы в случае обнаружения подлежат заморозке.
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