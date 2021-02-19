США и Великобритания ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии». Заявление главы Госдепартамента опубликовано на сайте дипведомства.

В Госдепе отметили, что ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников сектора юстиции, руководителей силовых органов и рядовых сотрудников, которые задерживали участников акций. Также санкции введены в отношении прокуроров, работников вузов и судей, выносивших обвинительные приговоры против протестующих.

Блинкен отметил, что Белоруссия не перестают оказывать давление на журналистов, активистов и мирных демонстрантов. Он напомнил, что 18 фервраля суд в Белоруссии приговорил к двум годам колонии журналисток польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову, которые вели трансляцию митингов в Минске.