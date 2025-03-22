США экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол» для защиты от ракет

По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, Белый дом сообщил, что не пожалеет никаких средств для этого.

Однако, по словам одного из источников, на данный момент «Золотой купол» — это лишь концепция, которая находится на стадии предварительного обсуждения.

Дональд Трамп не раз подчеркивал необходимость создания в США системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому «Железному куполу» (Iron Dome). Тем не менее, эти системы имеют существенные различия. Израильская ПРО «Железный купол» предназначена для выборочной защиты населенных пунктов от ракет ближнего радиуса действия в стране, площадь которой сопоставима с американским штатом Нью-Джерси. В свою очередь, Трамп выступает за разработку космической системы ПРО, способной обеспечить защиту всей территории США от современных баллистических и гиперзвуковых угроз.

В первую неделю своего пребывания в должности Трамп издал указ, предписывающий министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и внедрения системы противоракетной обороны следующего поколения к 28 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

