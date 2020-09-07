Кто напоит Крым? Кажется, в ООН определились
В Совете Федерации заявили НСН, что не верят в способность ООН решить проблему водоснабжения Крыма.
Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине, с таким заявлением выступила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она отметила, что в основном это задача России. При этом, как заявила Тросселл РИА Новости, Украина должна «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории».
Троссел напомнила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступает за территориальную целостность Украины.
Ранее ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Три месяца назад депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отправила во всемирную организацию обращение с призывом осудить водную блокаду полуострова Украиной и принять меры по возобновлению подачи воды. Ответ пришел только лишь совсем недавно.
Киев прекратил подачу пресной воды на полуостров после присоединения Крыма к России в 2014 году. Нынешним летом на полуострове возникли серьезные проблемы с водой из-за засухи: за последний месяц пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас, питающие водохранилища.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Севатополя Михаилу Развожаеву проработать вопрос о финансировании проекта обеспечения города водой. Развожаев предложил построить ковшевой водозабор для переброски части воды из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Этот проект оценивается в 3,8 миллиарда рублей.
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил НСН, что проблему водообеспечения полуострова Россия решит в ближайшие годы и без вмешательства ООН.
«Неужели то, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, не знает ООН? Знает! Так что все это отписка. Проблему подачи воды по этому каналу в этом году, впрочем, как и в следующем, даже вмешательство международных структур дело не решит. Обеспечение Крыма водой - проблема, существующая много лет. Но следует признать, что ситуация этого года - одна из самых сложных за последнее десятилетие. Мы решаем эту проблему без подачи воды по Северо-Крымскому каналу и в ближайшие год-два-три обязательно обеспечим полуостров водой», - пообещал парламентарий.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того, как Киев перекрыл подачу воды по нему в Крым, вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ и бурения скважин, а также добычи питьевой воды из подземных источников.
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