Кто напоит Крым? Кажется, в ООН определились

Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине, с таким заявлением выступила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она отметила, что в основном это задача России. При этом, как заявила Тросселл РИА Новости, Украина должна «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории».

Троссел напомнила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Три месяца назад депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отправила во всемирную организацию обращение с призывом осудить водную блокаду полуострова Украиной и принять меры по возобновлению подачи воды. Ответ пришел только лишь совсем недавно.

Киев прекратил подачу пресной воды на полуостров после присоединения Крыма к России в 2014 году. Нынешним летом на полуострове возникли серьезные проблемы с водой из-за засухи: за последний месяц пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас, питающие водохранилища.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Севатополя Михаилу Развожаеву проработать вопрос о финансировании проекта обеспечения города водой. Развожаев предложил построить ковшевой водозабор для переброски части воды из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Этот проект оценивается в 3,8 миллиарда рублей.