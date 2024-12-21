Ефимов: В домах по программе реновации поставят лифты московского производства
Фонд реновации заключил два офсетных контракта по поставке произведенных в Москве лифтов в новые дома, возводимые по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что заключенные контракты позволят обеспечить поставки современного и качественного оборудования, а также техподдержку и эксплуатации лифтов.
«По контрактам московские АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод" обязуются в течение трех лет создать или модернизировать спецпроизводство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 млн рублей в каждую производственную площадку», - добавил Ефимов.
В рамках офсетных контрактов Карачаровский и Щербинский заводы проведут масштабную модернизацию производств, построят новые корпуса и оснастят предприятия современным оборудованием.
При этом офсеты с Фондом реновации заключаются в России впервые. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в течение десяти лет Фонд обязуется обеспечить спрос на оборудование, изготовленное на модернизируемом производстве, поручив при возведении объектов программы реновации закупать у инвесторов оборудование общим объемом не менее 1,2 млрд рублей.
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